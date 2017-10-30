Новости дня

Аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге перешел на осенне-зимнее расписание. Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций УК «Аэропорты Регионов».



Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по 86 направлениям, из которых 40 внутренних и 46 международных. Полеты по ним будут выполнять 36 авиакомпаний, в том числе 11 иностранных перевозчиков. Данное расписание будет действовать до 24 марта 2018 года.



«Особенностью нового расписания стало расширение географии полетов по традиционным туристическим направлениям. Например, улететь во Вьетнам теперь можно не только в Нячанг, но и на остров Фукуок. В ОАЭ, помимо Дубая, будут осуществляться полеты в Шарджу. На чешском направлении к Праге добавились рейсы в Пардубице. Новыми для нынешней зимы станут рейсы в Минск и Барселону. При этом в перечне традиционных для зимнего периода туристических маршрутов осталось большинство основных направлений. Пассажиры Кольцово смогут напрямую улететь в Турцию, Таиланд, Индию, Германию и Финляндию. Отдельно стоит отметить расширение географии полетов в Китай. К прямым рейсам в Пекин, Шанхай, Харбин, Санья добавятся Чанчунь и Ордос», — говорится в сообщении.



На внутренних направлениях пассажирам Екатеринбурга будут доступны прямые перелеты в регионы Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Остаются в расписании и российские курорты Краснодарского края, Ставрополья и Крыма.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: