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Адвокаты Свердловской области отказываются участвовать в процессах из-за долгов в 20 млн рублей
30 октябрь 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в судебных процессах из-за долгов со стороны ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда.
Речь идет о судебных производствах, где адвокаты участвуют по назначению в соответствии со статьями 50 и 51 УПК РФ, когда оплата за услуги защитника перечисляется от государства.
По данным АПСО, долги Управления судебного департамента и полиции и составляют перед адвокатами 14,9 и 6,9 млн руб. соответственно.
Речь идет о судебных производствах, где адвокаты участвуют по назначению в соответствии со статьями 50 и 51 УПК РФ, когда оплата за услуги защитника перечисляется от государства.
По данным АПСО, долги Управления судебного департамента и полиции и составляют перед адвокатами 14,9 и 6,9 млн руб. соответственно.
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