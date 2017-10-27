Кризис
Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уралэнергоцветмет»
27 октябрь 2017 (17:56)
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Уралэнергоцветмет» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 25 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 31 млн 717 тыс. руб.
Напомним, ОАО «Уралэнергоцветмет» ведет свою историю с 1951 года. Оно было образовано как проектно-внедренческое предприятие, обеспечивающее заводы цветной металлургии новыми технологическими решениями и их внедрением. В настоящее время основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования.
Соответствующий документ поступил в суд 25 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 31 млн 717 тыс. руб.
Напомним, ОАО «Уралэнергоцветмет» ведет свою историю с 1951 года. Оно было образовано как проектно-внедренческое предприятие, обеспечивающее заводы цветной металлургии новыми технологическими решениями и их внедрением. В настоящее время основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования.
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