Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уралэнергоцветмет»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Уралэнергоцветмет» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 25 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 31 млн 717 тыс. руб.



Напомним, ОАО «Уралэнергоцветмет» ведет свою историю с 1951 года. Оно было образовано как проектно-внедренческое предприятие, обеспечивающее заводы цветной металлургии новыми технологическими решениями и их внедрением. В настоящее время основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: