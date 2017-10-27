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Россия запустила четыре баллистические ракеты

Российские военные провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами, в ходе которой были запущены сразу четыре межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сообщает министерство обороны.



Боевой расчет ракетных войск стратегического назначения с государственного испытательного космодрома Плесецк произвел пуск ракеты «Тополь» по цели, расположенной на полигоне Кура. В то же время атомная подводная лодка Тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а подводный корабль Северного флота из акватории Баренцева моря выпустил баллистическую ракету по полигону Кура.



В учениях приняли участие самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс и Шайковка, осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

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