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В Московском метро временно увеличат число поездов

В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии увеличат число поездов с 28 октября по 3 ноября, когда будет закрыт участок между станциями «Выхино» и «Котельники». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метро.



«В ближайшие субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, по Таганско-Краснопресненской линии за сутки пройдут 880 составов, что на 16 больше, чем в обычные выходные. С 30 октября по 3 ноября ежедневно будут проходить по линии 1 тыс. 110 поездов вместо 1 тыс. 100 в обычные рабочие дни», — сообщили в метро.

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