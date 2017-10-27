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В Приамурье произошло мощное землетрясение

На севере Амурской области произошло землетрясение, его эпицентр находился в Зейском райне. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.



Толчки силой до 3 баллов ощущались на территории Магдачинского и Зейского районов.



«По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала РАН Геодезической службы РАН, приборами учета зарегистрировано колебание земной коры на глубине 5 тысяч метров с магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находится в Зейском районе в 98 километрах юго-восточнее города Зея», — сообщили в спасательном ведомстве.

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