Дайджест
В Приамурье произошло мощное землетрясение
27 октябрь 2017 (17:26)
На севере Амурской области произошло землетрясение, его эпицентр находился в Зейском райне. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Толчки силой до 3 баллов ощущались на территории Магдачинского и Зейского районов.
«По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала РАН Геодезической службы РАН, приборами учета зарегистрировано колебание земной коры на глубине 5 тысяч метров с магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находится в Зейском районе в 98 километрах юго-восточнее города Зея», — сообщили в спасательном ведомстве.
Толчки силой до 3 баллов ощущались на территории Магдачинского и Зейского районов.
«По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала РАН Геодезической службы РАН, приборами учета зарегистрировано колебание земной коры на глубине 5 тысяч метров с магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находится в Зейском районе в 98 километрах юго-восточнее города Зея», — сообщили в спасательном ведомстве.
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