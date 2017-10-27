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Маккейн поддержал новые антироссийские санкции

Американский сенатор Джон Маккейн после публикации в СМИ перечня российских организаций, в отношении которых могут быть введены санкции, назвал это «шагом в правильном направлении» со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Совместное заявление Маккейна и его коллеги Бена Кардина опубликовано на сайте Маккейна, передает портал «Газета.ру».



«Заявление администрации — шаг в правильном направлении, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на наши выборы», — говорится в заявлении.



Они также заявили, что «с нетерпением ожидают более тщательного рассмотрения этого списка, чтобы он был всеобъемлющим».

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