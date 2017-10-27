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К долгострою ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге подвели газ и обещают вскоре начать отделку

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Обязательство по подведению газа к строящемуся дому на Бахчиванджи, 15, взятое властями Свердловской области, выполнено в полном объеме. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Ситуацию с долгостроем обсудили на встрече 27 октября 2017 года и.о. министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, пайщики жилого комплекса «Кольцовский» (ранее — ЖСК «Авиатор») и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. В мероприятии на стройплощадке в Кольцово приняли участие также представители областной прокуратуры, застройщика — группы компаний «Виктория», а также нового инвестора проекта — группы компаний Prinzip.



Напомним, в конце августа М. Волков рассказал пайщикам о том, что был найден новый инвестор проекта, а подрядные работы продолжит вести ГК «Виктория».



«Сегодня в ходе рабочего совещания с инвестором и подрядчиком мы обсудили детали, связанные с решением конкретных задач по завершению строительства объекта. Во-первых, подрядчик приступит к подготовке дома под запуск тепла. Газопровод сюда проложен, теперь необходимо провести внутриплощадочные работы, старт которых намечен на 7 ноября. Далее можно будет приступить к отделке», — сообщил и.о. министра.



М. Волков посоветовал пайщикам самоорганизоваться, создав кооператив и выбрав человека, который сможет их объединить и обеспечить коммуникацию с органами власти, инвестором и застройщиком.



Отметим, степень готовности объекта сегодня оценивается как высокая — выше 80%.

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