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В Екатеринбурге до конца октября закрывают движение на участке улицы Начдива Васильева

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге на период с 27 по 30 октября 2017 года закрыто движение транспорта в районе дома № 7 по улице Начдива Васильева. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Специалисты ООО «УралСтройМонтаж» займутся устройством канализационной сети вдоль улицы Ухтомской до ее пересечения с Начдива Васильева.



Городские власти предписали строителям восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ.

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