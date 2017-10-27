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В Екатеринбурге до конца октября закрывают движение на участке улицы Начдива Васильева

27 октябрь 2017 (17:19)

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге на период с 27 по 30 октября 2017 года закрыто движение транспорта в районе дома № 7 по улице Начдива Васильева. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

Специалисты ООО «УралСтройМонтаж» займутся устройством канализационной сети вдоль улицы Ухтомской до ее пересечения с Начдива Васильева.

Городские власти предписали строителям восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ.

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