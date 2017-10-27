Новости дня
В Екатеринбурге до конца октября закрывают движение на участке улицы Начдива Васильева
27 октябрь 2017 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге на период с 27 по 30 октября 2017 года закрыто движение транспорта в районе дома № 7 по улице Начдива Васильева. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Специалисты ООО «УралСтройМонтаж» займутся устройством канализационной сети вдоль улицы Ухтомской до ее пересечения с Начдива Васильева.
Городские власти предписали строителям восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ.
Специалисты ООО «УралСтройМонтаж» займутся устройством канализационной сети вдоль улицы Ухтомской до ее пересечения с Начдива Васильева.
Городские власти предписали строителям восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге ограничат движение автотранспорта на улице Начдива Васильева
- В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Полтавскую
- В Екатеринбурге с 9 по 25 декабря частично закроют движение на улице Ключевской
- В Екатеринбурге до 10 октября перекрыто движение транспорта по переулку Тульскому
- В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта на перекрестке улицы Ухтомской и переулка Тульского
Loading...