Новости дня

Полиция задержала «лжеминера» ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Сотрудники полиции и ФСБ Свердловской области задержали ранее судимого гражданина, сообщившего о ложном минировании ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге.



«Сотрудниками уголовного розыска совместно с оперативными работниками УФСБ по Свердловской области установлен и задержан подозреваемый в совершении ложного минирования одного из торгово-развлекательных центров, расположенных на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга», — об этом сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По его данным, 14 октября 2017 года в вечернее время по телефону единой экстренной службы «112» поступил анонимный звонок от мужчины, который сообщил сведения криминального характера.



Органами внутренних дел совместно с вспомогательными службами был проведен комплекс необходимых мер реагирования. Предметов, представляющих опасность внутри служебных помещений и на прилегающей территории, к счастью, специалисты не обнаружили. По факту поступившего заведомо ложного сообщения подразделением дознания территориального ОВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ подозреваемого в совершении этого противоправного деяния удалось задержать. Им оказался неработающий и ранее неоднократно судимый за совершение краж местный житель 1993 года рождения. В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что звонок совершил из хулиганских побуждений, так как раньше у него, якобы, был конфликт с начальником службы безопасности ТРЦ. В соответствии с уголовным законодательством РФ подозреваемому грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет», — отметил В. Горелых.



По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный учреждению в результате приостановки работы, может превышать 2 млн руб. В связи с этим полиция и ФСБ Свердловской области осуществляют сбор доказательной базы с целью переквалификации возбужденного уголовного дела на часть 2 статьи 207 УК РФ. Это позволит привлечь нарушителя к штрафным санкциям в доход государства на крупную сумму или тюремному сроку до пяти лет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: