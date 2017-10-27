Налоговая неразбериха

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В Екатеринбурге предприниматели жалуются на массовый отказ налоговых инспекций в приемке квартальных отчетов. Ситуация грозит бизнесу потерей возмещения из бюджета по НДС. Мнения предпринимательского сообщества разделились по причинам кризиса отчетности. Одни считают, что таким образом ФНС пытается выявить номинальных руководителей фирм. Другие объясняют сбои переходом в ведомство налоговых органов администрирования взносов во внебюджетные фонды и возросшей из-за этого нагрузкой.Юридические лица Екатеринбурга столкнулись с массовыми отказами налоговых инспекций в приеме квартальных отчетов. Об этом УрБК рассказала руководитель и соучредитель аутсорсинговой компании «АРТ-учет» Светлана Лапина.«При отправке отчетности еще за полугодие столкнулись с массовыми отказами в приеме отчетности. В электронном виде поступают отказы по причинам формального характера — якобы невозможно идентифицировать налогоплательщика, доверенность отсутствует, налогоплательщик снят с учета и прочее. Но за полугодие еще худо-бедно мы отчитались. Кампания по сдаче отчетности за 9 месяцев была просто ужасная. До сих пор большое количество отчетов не принято — либо висит в статусе «ожидание», либо в отказах», — поделилась Светлана Лапина.Чтобы идентифицировать налогоплательщика, ФНС предлагает руководителю компании подойти в районную инспекцию. В итоге в налоговых органах образовались очереди из предпринимателей, которые насчитывают по несколько десятков человек.«От ИФНС получаем ответ, что руководители должны явиться в налоговую, тогда сотрудники налоговых органов все им объяснят. Директора компаний некоторые сходили не по разу, очереди на опросы доходят до 70 человек. Тогда ИФНС говорит, чтобы бухгалтера повторно отправили отчеты. После повторной отправки снова получаем отказы. После невозможности отчитаться — естественно, блокировки счетов, у контрагентов по «дереву связей» отказ в вычете НДС, бесконечные камеральные проверки, «встречки» и требования! ИФНС не успевают это разгребать», — добавила руководитель «АРТ-учета».Директора компаний пугают друг друга тем, что в Свердловской области запустили экспериментальную кампанию по выявлению номинальных руководителей, и происходящее при приеме отчетности — его часть.УрБК направил запрос в Управлении ФНС по Свердловской области с просьбой прояснить ситуацию. В ведомстве пообещали ответить в течение недели.Президент Фонда развития предпринимательства Владимир Лобок считает, что проблемы при сдаче отчетности в налоговые органы в этом году связаны в первую очередь с переходом в ФНС администрирования взносов во внебюджетные фонды — ПФР, ФОМС и ФСС.«Сейчас идет одновременно несколько сюжетов, которые связаны с тем, что в администрирование налоговых органов в январе этого года передали платежи во внебюджетные фонды. Параллельно нововведения в законодательство, которые вступили с января этого года, сделали фактически невозможным уклонение от уплаты НДС. С одной стороны, в системе ФНС пока не все «устаканилось», потому что пошла радикальная реструктуризация. ФНС надо повышать доходность бюджетов и бороться с уклонениями от уплаты налогов, страховых взносов и так далее. С другой стороны, у предпринимателей возникает дезориентация, незнание, как и в какой последовательности сейчас работать. У кого-то, в том числе, всплывают и, скажем так, грешки. Каждый фантазирует на свою тему», — прокомментировал Владимир Лобок.Напомним, что в прошлом году в Свердловской области произошел сбой в программном обеспечении налоговых органов, из-за которого жителям Екатеринбурга неправильно выставили счета по оплате имущественных налогов. Тогда система насчитала владельцам недвижимости налоги по ставке в 2%, что значительно превышает установленную Екатеринбургской городской думой.