Академический: навстречу новой медицине

Уральский государственный медицинский университет в Екатеринбурге 26 октября 2017 года посетил ректор Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко. Он обсудил с уральскими экспертами вопросы медицинского образования в России и в регионе. Также ректор Первого МГМУ высоко оценил проект строительства инновационного медкластера в Академическом районе уральской столицы.Во встрече приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, его первый заместитель Диляра Медведская, и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.В ходе мероприятия Петр Глыбочко отметил, что в настоящее время медицинское образование в России выходит на иной качественный уровень. Его задача — подготовка врача будущего, что подразумевает также открытие новых специальностей и создание университетских клиник.«Медобразование претерпевает изменения. Мы ставим перед собой задачу подготовки врача будущего, а это невозможно без достаточной материальной базы. Нужны новые учебные предметы, практико-ориентированное обучение. Для этого необходимы университетские клиники: сегодня в стране есть вся законодательная база для их создания. Также нужна своя фарминдустрия, подготовка управленческих кадров. А чтобы привлекать талантливых выпускников, следует в первую очередь обеспечивать им достойную зарплату и жилье», — рассказал ректор Первого МГМУ.В этой связи Ольга Ковтун отметила, что надежды уральского медобразования сегодня связаны со строительством в Академическом инновационного медицинского кластера. Он позволит обеспечить студентов и сотрудников УГМУ не только всем необходимым для осуществления образовательного процесса, но и доступным жильем.Напомним, проект предполагает возведение на двух основных площадках НИИ охраны материнства и младенчества (ОММ) нового здания медуниверситета и лечебной базы, где появятся поликлиники, в том числе для жителей Академического, а также технопарка. Кроме того, будет построен жилой фонд для преподавателей и медработников.«Медкластер мы хотим создать как систему, включающую возможности обучения студентов, развития науки и университетскую клинику. Всего предполагается возведение 100 тыс. кв. м. учебных площадей и 24 тыс. кв. м. общежитий. Также создается производственная база — технопарк, где будут разрабатываться технологии, которых еще нет в Европе, хотим организовать выпуск фармацевтической продукции. Все это, в том числе жилой комплекс, будет расположено на одной территории», — рассказал Виктор Киселев.Гендиректор АО «РСГ-Академическое» пояснил, что на сегодняшний день уже подписаны договоренности с правительством Свердловской области по строительству НИИ ОММ. В планах компании уже через два года передать Федерации готовый институт.Что касается медуниверситета, в настоящее время медико-техническое задание находится на рассмотрении в профильном министерстве. По нему будет сделан проект, и строители смогут приступить к его воплощению в рамках 155 ФЗ о концессиях.Ольга Ковтун добавила, что уже сегодня работники университета и НИИ ОММ могут приобрести жилье в Академическом по льготной цене.«Думаю, о реализации такого проекта, как медкластер в Академическом, можно только мечтать. Если его структуры позволят развивать науку, это замечательно. Нам приходится для формирования базы переводить кафедры с одного места на другое, реконструировать корпуса, а здесь все сделают на одной площадке. Если прибавить к этому сильный профессорско-преподавательский состав, уровень медобразования будет высоким», — полагает Петр Глыбочко.Таким образом, инновационный медицинский кластер в Академическом сможет сталь хорошей базой для создания в Екатеринбурге центра современного медобразования и науки.