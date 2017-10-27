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Банк России понизил ключевую ставку до 8,25%
27 октябрь 2017 (15:47)
УрБК, Москва, 27.10.2017. Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 8,25%. Решение опубликовано на сайте регулятора.
«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно», — поясняют в пресс-службе регулятора.
Совет директоров ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При принятии решения регулятор будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза.
В последний раз совет директоров Центробанка снижал ключевую ставку 15 сентября 2017 года — с 9% до 8,5%.
«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно», — поясняют в пресс-службе регулятора.
Совет директоров ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При принятии решения регулятор будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза.
В последний раз совет директоров Центробанка снижал ключевую ставку 15 сентября 2017 года — с 9% до 8,5%.
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