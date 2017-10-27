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Официальный курс долл. США вырос на 32 коп., евро — снизился на 76 коп.
27 октябрь 2017 (14:59)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США вырос на 31,9 коп., до 58,08 руб., курс евро снизился на 76,14 коп., до 67,53 руб.
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