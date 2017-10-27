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На «Екатеринбург-Арене» завершили благоустройство территории

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, завершила благоустройство территории спортивного объекта. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Общая площадь благоустройства составила около 8 га. На прилегающем к «Екатеринбург-Арене» участке высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тыс. кустарников, обустроено 180 кв. м. альпийских горок и 340 кв. м. многолетних цветников.



Вокруг спорткомплекса организована беговая дорожка длиной 800 м., выполненная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия. Зимой дорожку можно будет заливать и использовать для катания на коньках. В ближайшее время на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Вокруг стадиона построены четыре постоянные входные группы по 110 м. каждая и две временные.



Установленные там рамки досмотра позволят проверять входящих на все возможные опасные и запрещенные предметы.



На «Екатеринбург-Арене» продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки — специалисты ведут пуско-наладочные работы. Тестирование медиафасада проводится в вечернее время: проверяется работа всего оборудования, установленного по периметру фасада, а также системы управления визуальными эффектами, включаются различные цветовые режимы. Для устройства архитектурной подсветки спортивного объекта применены современные энергоэффективные технологии. На перфорированные панели фасада смонтировано более 6 тысяч специальных диодных ламп с низким энергопотреблением и свыше 18 тыс. м. кабеля. Все архитектурное освещение стадиона, включая медиафасад, подсветку кровли и исторических стен, касс, скульптурных композиций, будет потреблять не более 80 кВт. В соответствии с графиком архитектурная подсветка «Екатеринбург-Арены» заработает в ноябре текущего года.



По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в настоящее время на «Екатеринбург-Арене» продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. Сейчас оборудуются 16 буфетов и 24 пункта продажи напитков и снеков. Также пространство оформляется системами навигации как внутри, так и снаружи стадиона.



«Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую стадиона, поэтому на стенах внутри стадиона появятся интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне», — отметил Т. Уфимцев.

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