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В Камышлове МУП «Ресурсоснабжающая организация» признано банкротом
27 октябрь 2017 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал МУП «Ресурсоснабжающая организация» (г. Камышлов) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2014 году. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
С иском о банкротстве МУП «РСО» в январе 2016 года обратилась в суд МИФНС № 19 по Свердловской области. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 85 млн 210 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2014 году. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
С иском о банкротстве МУП «РСО» в январе 2016 года обратилась в суд МИФНС № 19 по Свердловской области. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 85 млн 210 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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