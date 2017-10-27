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Дума Асбеста раскритиковала проект по строительству сурьмяного завода

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Депутаты избранной 10 сентября городской думы Асбеста не поддержали проект Национальной сурьмяной компании (НСК) о строительстве в городе завода по переработке сурьмяного концентрата. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



Большинство депутатов выступили против строительства завода. Основные претензии сводятся к возможной экологической опасности производства.



«Пока ситуация кардинально не изменилась. Мы видим, что требуется общение и переубеждение, и это огромная работа со стороны НСК. И выводы нужно делать всем: представителям власти, депутатам, инвестору. Сегодня шансов на получение разрешения на строительство из-за правил землепользования нет. Но сделано большое дело: вы открыто и публично заявили о планах. Быть или не быть производству — нам решать вместе», — заявила глава Асбеста Наталья Тихонова.



Отметим, что изначально сурьмяный завод планировалось построить в Дегтярске Свердловской области. В 2015 году в городе заложили первый камень, но из-за массовых протестов общественников и экологов стройку перенесли в Асбест. Однако там также сформировалась инициативная группа, которая требует провести городской референдум о целесообразности строительства.



Совладельцем Национальной сурьмяной компании, которая реализует проект, является сын миллиардера Аркадия Ротенберга — Игорь.

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