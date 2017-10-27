Дайджест
В НАТО обвинили Россию в нарушениях во время военных учений
27 октябрь 2017 (13:21)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» в маневрах принимали участие больше военнослужащих, чем было заявлено Москвой. Об этом сообщает Yahoo! news.
«Существует несоответствие между тем, о чем Россия проинформировала перед учениями ... и фактическим числом военных и масштабами этих учений», — сказал Столтенберг после окончания заседания Совета Россия-НАТО.
Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в начале октября, что Россия разделила масштабные маневры на несколько более мелких эпизодов, чтобы нарушить международные соглашения. Ходжес уточнил, что, по его мнению, в учениях приняли участие более 40 тыс. военнослужащих.
«Существует несоответствие между тем, о чем Россия проинформировала перед учениями ... и фактическим числом военных и масштабами этих учений», — сказал Столтенберг после окончания заседания Совета Россия-НАТО.
Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в начале октября, что Россия разделила масштабные маневры на несколько более мелких эпизодов, чтобы нарушить международные соглашения. Ходжес уточнил, что, по его мнению, в учениях приняли участие более 40 тыс. военнослужащих.
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