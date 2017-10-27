Дайджест
США рассекретили документы об убийстве Кеннеди
27 октябрь 2017 (13:21)
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о публикации неизвестных доселе документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает The Guardian.
При этом Трамп указывает, что обнародованию подвергаются не все документы, публикация которых была запланирована. Причина — просьба федеральных агентств и ведомств дать им время на дополнительное ознакомление с материалами.
«Сегодня у меня нет выбора, кроме как согласиться с этими просьбами, чтобы не нанести непоправимого урона безопасности нашей нации», — сообщил американский лидер. Он, однако, отметил, что власти оценят целесообразность засекречивания оставшихся материалов, и если нужды в ней не будет, оставшуюся часть обнародуют 26 апреля 2018 года.
При этом Трамп указывает, что обнародованию подвергаются не все документы, публикация которых была запланирована. Причина — просьба федеральных агентств и ведомств дать им время на дополнительное ознакомление с материалами.
«Сегодня у меня нет выбора, кроме как согласиться с этими просьбами, чтобы не нанести непоправимого урона безопасности нашей нации», — сообщил американский лидер. Он, однако, отметил, что власти оценят целесообразность засекречивания оставшихся материалов, и если нужды в ней не будет, оставшуюся часть обнародуют 26 апреля 2018 года.
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