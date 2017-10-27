Дайджест
Порошенко назвал Украину привлекательной для инвестиций
27 октябрь 2017 (13:21)
Президент Украины Петр Порошенко встретился с инвесторами управляющей компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund. Глава государства отметил, что «Украина — уникальная страна», и сейчас «правильное время и место для инвестирования». Об этом сообщается на сайте президента.
Порошенко рассказал о реформах, проводимых в стране, и планах на будущее. В частности, за последние три года удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост, очистить банковскую систему, создать антикоррупционные институты, реформировать энергетический сектор.
Осенью парламент проголосовал за образовательную, судебную, пенсионную и медицинскую реформы. Президент надеется, что до конца года Верховная Рада поддержит инициативу относительно приватизации, которая будет проходить прозрачно и с высоким уровнем доверия.
Порошенко рассказал о реформах, проводимых в стране, и планах на будущее. В частности, за последние три года удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост, очистить банковскую систему, создать антикоррупционные институты, реформировать энергетический сектор.
Осенью парламент проголосовал за образовательную, судебную, пенсионную и медицинскую реформы. Президент надеется, что до конца года Верховная Рада поддержит инициативу относительно приватизации, которая будет проходить прозрачно и с высоким уровнем доверия.
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