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В Кировском районе Екатеринбурга приостановлена деятельность кафе с восточной кухней
27 октябрь 2017 (13:10)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге судебными приставами Кировского районного отдела по решению суда приостановлена деятельность точки общественного питания — кафе с восточной кухней. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Октябрьским районным судом Екатеринбурга юридическое лицо, владеющее кафе, привлечено к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению». Ему назначено административное наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 30 суток.
Судебными приставами деятельность точки общепита приостановлена. В ходе исполнительных действий опечатаны входные группы кафе, чтобы исключить доступ гостей, на дверях размещены соответствующие надписи.
Октябрьским районным судом Екатеринбурга юридическое лицо, владеющее кафе, привлечено к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению». Ему назначено административное наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 30 суток.
Судебными приставами деятельность точки общепита приостановлена. В ходе исполнительных действий опечатаны входные группы кафе, чтобы исключить доступ гостей, на дверях размещены соответствующие надписи.
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