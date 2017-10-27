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В Кировском районе Екатеринбурга приостановлена деятельность кафе с восточной кухней

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге судебными приставами Кировского районного отдела по решению суда приостановлена деятельность точки общественного питания — кафе с восточной кухней. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Октябрьским районным судом Екатеринбурга юридическое лицо, владеющее кафе, привлечено к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению». Ему назначено административное наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 30 суток.



Судебными приставами деятельность точки общепита приостановлена. В ходе исполнительных действий опечатаны входные группы кафе, чтобы исключить доступ гостей, на дверях размещены соответствующие надписи.

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