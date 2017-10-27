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Ритейлеры еще не проинформировали ФАС о ценообразовании на IPhone 8

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Никто из ритейлеров пока не направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России информацию о ценообразовании на IPhone 8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.



«Это свежее событие совершенно, пока (ритейлеры) не предоставили информацию, запросы только отправлены. Никто пока не ответил», — сказал он.



По словам А. Тенишева, у ритейлеров есть месяц на предоставление в ведомство информации о ценах на IPhone 8.



Напомним, ранее стало известно, что ФАС проверит ценообразование смартфонов iPhone 8 из-за жалоб покупателей.



Apple 12 сентября представила новые модели смартфонов: iPhone X, который поступит в продажу в ноябре, и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые стали доступны в России с 29 сентября. Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple начинаются с 56,99 тыс. руб., iPhone 8 Plus — с 64,99 тыс. руб., на iPhone X — с 79,99 тыс. руб.

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