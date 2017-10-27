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Ректор Первого МГМУ высоко оценил проект инновационного медкластера в Академическом
27 октябрь 2017 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Петр Глыбочко обсудил с уральскими экспертами вопросы медицинского образования в России и познакомился с проектом медкластера в Академическом районе Екатеринбурга.
Встреча прошла на площадке Уральского государственного медицинского университета. В ней приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, его первый заместитель Диляра Медведская, и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Напомним, проект медкластера предполагает возведение на двух основных площадках НИИ ОММ нового здания медуниверситета и лечебной базы, где появятся поликлиники, в том числе для жителей Академического. Также будут построены производственная база (технопарк) и жилой фонд для преподавателей и медработников.
«Думаю, о реализации такого проекта, как медкластер в Академическом, можно только мечтать. Если его структуры позволят развивать науку, это замечательно. Нам приходится для формирования базы переводить кафедры с одного места на другое, реконструировать корпуса, а здесь все сделают на одной площадке. Если прибавить к этому сильный профессорско-преподавательский состав, уровень медобразования будет высоким», — отметил П. Глыбочко.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Встреча прошла на площадке Уральского государственного медицинского университета. В ней приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, его первый заместитель Диляра Медведская, и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Напомним, проект медкластера предполагает возведение на двух основных площадках НИИ ОММ нового здания медуниверситета и лечебной базы, где появятся поликлиники, в том числе для жителей Академического. Также будут построены производственная база (технопарк) и жилой фонд для преподавателей и медработников.
«Думаю, о реализации такого проекта, как медкластер в Академическом, можно только мечтать. Если его структуры позволят развивать науку, это замечательно. Нам приходится для формирования базы переводить кафедры с одного места на другое, реконструировать корпуса, а здесь все сделают на одной площадке. Если прибавить к этому сильный профессорско-преподавательский состав, уровень медобразования будет высоким», — отметил П. Глыбочко.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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