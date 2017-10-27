Ректор Первого МГМУ высоко оценил проект инновационного медкластера в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Петр Глыбочко обсудил с уральскими экспертами вопросы медицинского образования в России и познакомился с проектом медкластера в Академическом районе Екатеринбурга.Встреча прошла на площадке Уральского государственного медицинского университета. В ней приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, его первый заместитель Диляра Медведская, и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.Напомним, проект медкластера предполагает возведение на двух основных площадках НИИ ОММ нового здания медуниверситета и лечебной базы, где появятся поликлиники, в том числе для жителей Академического. Также будут построены производственная база (технопарк) и жилой фонд для преподавателей и медработников.«Думаю, о реализации такого проекта, как медкластер в Академическом, можно только мечтать. Если его структуры позволят развивать науку, это замечательно. Нам приходится для формирования базы переводить кафедры с одного места на другое, реконструировать корпуса, а здесь все сделают на одной площадке. Если прибавить к этому сильный профессорско-преподавательский состав, уровень медобразования будет высоким», — отметил П. Глыбочко.