Новости дня

В III квартале Роспотребнадзор забраковал 10,5% молокопродуктов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В III квартале 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 23,7 т молочной продукции. Из них ведомство забраковало 2,5 т или 10,5%.



«Структура забраковок не изменилась. По-прежнему большая часть молочной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», — поясняют в пресс-службе ведомства.



Специалисты проанализировали 5,6 тыс. проб молокопродуктов по микробиологическим показателям почти и 721 пробу по физико-химическим показателям, из них неудовлетворительные результаты показали 7,5% и 8,4% соответственно.



Также за III квартал 2017 года инспекторы провели 95 проверок, в 46 из них выявили нарушения. Специалисты изъяли из оборота несоответствующую продукцию. Сумма штрафов компаниям-нарушителям достигла 6,7 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: