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В Ивделе на железнодорожном переезде товарный поезд сбил легковой автомобиль
27 октябрь 2017 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Ивделе на железнодорожном переезде товарный поезд сбил легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
ЧП произошло сегодня около 08.00 по местному времени в поселке Гидролизный, напротив дома № 7 по улице Крупской.
«Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2111», допустила выезд на переезд на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент двигался товарный поезд в составе локомотива и шести вагонов», — говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. Вместе с ней в автомобиле на переднем пассажирском сидении находилась еще одна женщина. Она также госпитализирована в больницу, где ее осматривают врачи.
«Машинист локомотива пояснил, что видел этот автомобиль еще на подъезде к переезду, так как автомобильная дорога идет рядом с железнодорожной линией, и перед переездом «ВАЗ» остановился перед знаком «Стоп». В непосредственной близости от поезда автомобиль начал движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит», — отмечают в Госавтоинспекции.
ЧП произошло сегодня около 08.00 по местному времени в поселке Гидролизный, напротив дома № 7 по улице Крупской.
«Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2111», допустила выезд на переезд на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент двигался товарный поезд в составе локомотива и шести вагонов», — говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. Вместе с ней в автомобиле на переднем пассажирском сидении находилась еще одна женщина. Она также госпитализирована в больницу, где ее осматривают врачи.
«Машинист локомотива пояснил, что видел этот автомобиль еще на подъезде к переезду, так как автомобильная дорога идет рядом с железнодорожной линией, и перед переездом «ВАЗ» остановился перед знаком «Стоп». В непосредственной близости от поезда автомобиль начал движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит», — отмечают в Госавтоинспекции.
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