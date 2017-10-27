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Жительница Екатеринбурга отсудила у юристов «Дигестъ» 77,5 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Жительница Екатеринбурга отсудила у сотрудников юридической компании «Дигестъ» компенсацию в 77,5 тыс. руб. по иску о защите прав потребителя. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В январе 2017 года женщина заинтересовалась получением военного билета для своего сына. На сайте с подобной информацией она заказала обратный звонок. Ей перезвонили из компании «Дигестъ» и предложили бесплатную юридическую помощь.



Во время консультации в офисе компании женщина пояснила, что хочет решить вопрос без участия сына.



«Юристы пообещали, что документ будет готов в течение недели. В этот же день был заключен договор об оказании юридических услуг: представление интересов заказчика в военном комиссариате по вопросам военного билета, консультация. За услуги женщина заплатила 51 тыс. руб.», — комментируют в пресс-службе облсуда.



Однако в указанный срок юристы не позвонили. В офисе женщине пояснили, что для получения военного билета нужна справка, три доверенности и присутствие сына-призывника.



«Узнав об этом, клиентка отказалась от услуги и потребовала вернуть деньги. Ей пояснили, что возврату подлежит денежная сумма за вычетом фактически понесенных расходов (произведенных по договору работ). Такой вариант женщину не устроил», — добавили в облсуде.



Тогда женщина обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Дигестъ» о защите прав потребителя. В ходе судебного разбирательства ответчик пояснил, что удержание суммы связано с понесенными при исполнении договора расходами на подбор нормативно-правовых актов и составление правового анализа. Суд счел, что правовой анализ не может признаваться фактом исполнения обязательства: из копий квитанций об отправке корреспонденции невозможно установить его содержание. Кроме того, данный способ получения консультации сторонами согласован не был.



Суд удовлетворил требования истца и потребовал взыскать с юридической компании 77,5 тыс. руб., в том числе 51 тыс. руб. — сумма по договору, 25,5 тыс. руб. – штраф, 1 тыс. руб. — госпошлина.



Спустя некоторое время пострадавшая обратилась в суд повторно, но уже с иском к юридической компании о взыскании неустойки. Суд удовлетворил ее требования, взыскав с компании «Дигестъ» неустойку в размере 27,5 тыс. руб.



Ответчик обжаловал оба решения районного суда. Облсуд удовлетворил его жалобу только по решению о взыскании неустойки, посчитав доводы юристов обоснованными. В итоге юридическая фирма должна выплатить клиентке только 77,5 тыс. руб.

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