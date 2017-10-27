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ЦБ сообщил о риске увеличения «дыры» в капитале банка «Югра» до 135 млрд рублей
27 октябрь 2017 (10:06)
УрБК, Москва, 27.10.2017. Величина дисбаланса между активами и обязательствами лишившегося лицензии банка «Югра» может составить 135 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на направленное в Госдуму письмо первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина.
Зампред ЦБ обращает внимание на то, что за год регулятор вынес четыре предписания о доформировании резервов банка на сумму более 62 млрд руб. Банк «Югра» также допустил многочисленные нарушения требований регулятора по оценке кредитного риска, что привело к наличию у организации «серьезных проблем с качеством активов и капитала».
По состоянию на сентябрь «дыра» в балансе банка составляла 86,09 млрд руб. В июле в «Югре» по распоряжению ЦБ была введена временная администрация. Как пояснила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, отзыв лицензии у банка стал закономерным итогом действий собственников кредитной организации.
Зампред ЦБ обращает внимание на то, что за год регулятор вынес четыре предписания о доформировании резервов банка на сумму более 62 млрд руб. Банк «Югра» также допустил многочисленные нарушения требований регулятора по оценке кредитного риска, что привело к наличию у организации «серьезных проблем с качеством активов и капитала».
По состоянию на сентябрь «дыра» в балансе банка составляла 86,09 млрд руб. В июле в «Югре» по распоряжению ЦБ была введена временная администрация. Как пояснила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, отзыв лицензии у банка стал закономерным итогом действий собственников кредитной организации.
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