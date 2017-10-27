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Власти США запретили своим компаниям сотрудничать с «Уралвагонзаводом»
27 октябрь 2017 (09:24)
УрБК, Москва, 27.10.2017. Власти США представили перечень организаций и ведомств России, с которыми пытаются запретить третьим лицам вести дела под угрозой санкций. Об этом сообщает ТАСС.
В список, в частности, вошли три уральских предприятия: НПК «Уралвагонзавод», ОКБ «НОВАТОР» и «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина».
Согласно руководству к применению закона о санкциях, ограничения должны быть применены в отношении «лиц, которые, если это станет известно, участвуют» только лишь в «значительных транзакциях» со структурами, указанными в списке. При этом значимость и объем сделки будет оценивать сам Госдепартамент исходя из некоторых факторов, причем они могут различаться «в каждом конкретном случае». Мелкие сделки с этими российскими структурами не запрещены.
В список, в частности, вошли три уральских предприятия: НПК «Уралвагонзавод», ОКБ «НОВАТОР» и «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина».
Согласно руководству к применению закона о санкциях, ограничения должны быть применены в отношении «лиц, которые, если это станет известно, участвуют» только лишь в «значительных транзакциях» со структурами, указанными в списке. При этом значимость и объем сделки будет оценивать сам Госдепартамент исходя из некоторых факторов, причем они могут различаться «в каждом конкретном случае». Мелкие сделки с этими российскими структурами не запрещены.
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