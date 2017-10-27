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ЦБ РФ планирует завершить очищение банковского рынка в ближайшие два-три года

УрБК, Москва, 27.10.2017. Банк России планирует завершить очищение банковского рынка от недобросовестных игроков в ближайшие два-три года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Василия Поздышева, который отметил, что основная фаза расчистки уже пройдена.



ЦБ с приходом в июне 2013 года новой главы Эльвиры Набиуллиной начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 300 банков. С рынка ушли не только мелкие банки, но и ряд средних и крупных. Э. Набиуллина весной текущего года говорила, что регулятор в ближайшие два-три года продолжит активно расчищать банковский сектор.



«Думаю, основную и самую тяжелую фазу очищения банковского рынка мы уже прошли. Подавляющее большинство банков работает честно. А от последних мошенников планируем окончательно избавиться в ближайшие два-три года», — сказал В. Поздышев в интервью газете «Комсомольская правда».



При этом он отметил, что большинство банкиров законопослушны. «С откровенно мошенническими действиями мы сталкиваемся не так уж часто, их единицы. Но контролировать поведение каждого конкретного банкира надзор не может. Поэтому пока существует и будет существовать банковская система, в ней будут появляться и наши Остапы Бендеры, и иностранные Мэдоффы, и прочие махинаторы», — посетовал зампред ЦБ.

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