Новости дня

Администрация Екатеринбурга пообещала закончить ремонт проспекта Ленина к 15 ноября

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Администрация Екатеринбурга проинспектировала ход ремонтных работ на проспекте Ленина. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов заявил, что в настоящее время ремонтные работы отстают от графика.



«Все работы на проспекте Ленина должны быть завершены 15 ноября, но рабочие ежедневно находятся на объекте, делая все, чтобы закончить ремонт как можно скорее. Мы торопим подрядчика, так как понимаем важность объекта и осознаем неудобства, которые испытывают горожане из-за ремонта. Объект не закончен, не принят, но, поверьте, к концу работ все недостатки будут устранены. Кроме того, подрядчик несет гарантийное обязательство по каждому объекту в течение четырех лет. Если в следующем году обнаружатся недостатки, подрядчик их устранит», — рассказал Евгений Архипов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: