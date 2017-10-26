Кризис

В I полугодии зарегистрировано свыше 14 тыс. заявлений о банкротстве граждан

В I полугодии 2017 года арбитражные суды РФ приняли к рассмотрению свыше 14 тыс. заявлений о банкротстве граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебной статистики.



Более 10 тыс. заявлений подали сами граждане, 3,5 тыс. — их кредиторы (из них лишь 557 — банки).



Большая часть (12,5 тыс.) граждан имела долги в размере от 500 тыс. до 10 млн руб., 979 человек — от 10 млн до 100 млн руб. Кроме того, в суды поступили заявления о банкротстве 230 граждан, каждый из которых имел долг от 100 млн руб. до 1 млрд руб., и 22 — свыше 1 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: