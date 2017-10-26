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Ромир: Российской семье для «роскошной жизни» необходимо 1,6 млн руб. ежемесячно

УрБК, Москва, 26.10.2017. В среднем для ведения «роскошной жизни» российской семье из трех человек в месяц необходимо 1,6 млн руб., что на 650 тыс. больше показателя двухгодичной данности. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



Более половины россиян (53%) считают, что для «роскошной жизни» достаточно до 1 млн руб. в месяц. Еще 36% называют сумму от 1 до 3 млн руб. А каждый десятый респондент полагает, что роскошь начинается за порогом 5 млн руб.



«Если сравнить запросы для «нормальной» и «роскошной» жизни, то в 2015 годы они отличались в 14 раз (для «нормальной жизни» россияне тогда просили 68,9 тыс. руб. в мес.), а в нынешнем году — уже в 19 раз («нормальная жизнь» в текущем году стоит 83,6 тыс. руб. в мес.)», — говорится в исследовании.



Растет и планка минимальной стоимости предметов роскоши, которые, по мнению россиян, должны облагаться налогом. Так, например, в 2012 году 7% респондентов считали, что налога на роскошь вообще быть не должно. Сегодня такого мнения придерживаются уже 9% опрошенных.



При этом треть россиян (33%) считает, что предметы стоимостью от 50 тыс. руб до 1 млн руб. уже должны облагаться специальным налогом. Еще чуть больше трети респондентов (37%) выступают за дополнительные налоги на предметы стоимостью от 1 до 5 млн руб. И каждый пятый опрошенный (21%) полагает, что налогооблагаемая стоимость предметов роскоши должна находиться в диапазоне 10-20 млн.



В вопросе же восприятия роскоши существенных изменений с момента предыдущих опросов не произошло. В частности, пятерка наиболее характерных признаков роскоши по-прежнему выглядит так: яхты (50%), элитная недвижимость (50%), частный самолет (46%), эксклюзивные автомобили (39%), ювелирные изделия и часы (33%). К символам роскоши россияне также отнесли отдых на экзотических островах (23%), картины и антиквариат (14%), одежду «от кутюр» (12%), меха (11%), морские круизы (10%).

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