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Эксперты УБРиР выступят на конференции HR-Smart

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В пятницу, 27 октября 2017 года, в Екатеринбурге пройдет VIII традиционная профессиональная конференция для руководителей и HR-специалистов — HR-Smart. Об этом сообщает пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).



Мероприятие проводит портал Rabota66.ru совместно с УБРиР.



На этот раз приглашенные эксперты обсудят, как привить сотрудникам ценности компании и бизнеса, а также о нематериальной мотивации, о важности обучения работников и раскроют секреты эффективного подбора персонала.



УБРиР на конференции HR-Smart представят руководитель центра развития бренда работодателя Елена Хренова, которая расскажет, как превратить сотрудников в амбассадоров бренда. Также выступит руководитель центра развития компетенций Ирина Федькина, которая продемонстрирует, как обучение сотрудников может повлиять на результаты бизнеса. Руководитель центра привлечения персонала и карьерного развития Вероника Мкртумян поделится со слушателями метриками эффективности подбора персонала и пояснит, как правильно их использовать в работе.



Напомним, мероприятие состоится в пятницу, 27 октября, в отеле Angelo by Vienna House Ekaterinburg по адресу: ул. Бахчиванджи, 55а. Регистрация участников начинается в 9.00, основная программа стартует в 10.00.

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