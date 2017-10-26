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Новый полк С-400 «Триумф» передан Минобороны РФ

26 октябрь 2017 (17:23)

Третий в этом году полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» передан Минобороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал производитель этих систем — концерн «Алмаз-Антей», четвертый полк должен поступить в войска до конца этого года.

Передача прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. В соответствии с требованиями государственного заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

В сентябре сообщалось, что С-400 «Триумф» планируется поставить на вооружение соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа в Поволжье. Ожидается, что передача ЗРК пройдет в ноябре 2017 года.

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