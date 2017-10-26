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На Камчатке перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами

На трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково перевернулся рейсовый микроавтобус, в салоне которого находились 11 пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего госинспектора отдела ГИБДД по Елизовскому району Ольгу Зубрицкую.



«42-летний водитель автомобиля SsangYoung Estano не учел дорожные и метеорологические условия — утром шел сильный мокрый снег, не справился с управлением, в результате чего допустил занос автомобиля, съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся», — рассказала она.

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