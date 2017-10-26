Дайджест

США прокомментировали поставки российского оружия Филиппинам

26 октябрь 2017 (17:22)

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не обеспокоен поставками российского оружия на Филиппины. Об этом сообщает Reuters.

«Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин», — сказал он.

Также Мэттис добавил, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с президентом Филиппин Родриго Дутерте. По словам министра, во время встречи обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.

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