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США прокомментировали поставки российского оружия Филиппинам

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не обеспокоен поставками российского оружия на Филиппины. Об этом сообщает Reuters.



«Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин», — сказал он.



Также Мэттис добавил, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с президентом Филиппин Родриго Дутерте. По словам министра, во время встречи обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.

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