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В кипрском Лимасоле взорвалась самодельная бомба
26 октябрь 2017 (17:21)
В кипрском Лимасоле взорвалась самодельная бомба, которая была заложена в автомобиле. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на полицию.
Отмечается, что самодельное взрывное устройство было размещено на лобовом стекле в арендованном автомобиле.
По данным правоохранительных органов, машина была арендована иностранцем, который приехал в страну за несколько часов до инцидента. При этом имя и национальность человека не уточняются.
Отмечается, что самодельное взрывное устройство было размещено на лобовом стекле в арендованном автомобиле.
По данным правоохранительных органов, машина была арендована иностранцем, который приехал в страну за несколько часов до инцидента. При этом имя и национальность человека не уточняются.
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