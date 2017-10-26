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В кипрском Лимасоле взорвалась самодельная бомба

В кипрском Лимасоле взорвалась самодельная бомба, которая была заложена в автомобиле. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на полицию.



Отмечается, что самодельное взрывное устройство было размещено на лобовом стекле в арендованном автомобиле.



По данным правоохранительных органов, машина была арендована иностранцем, который приехал в страну за несколько часов до инцидента. При этом имя и национальность человека не уточняются.

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