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Уралтрансбанк по итогам сентября показал норматив достаточности капитала ниже 10%

УрБК, Москва, 26.10.2017. По итогам сентября 2017 года у 11 банков норматив достаточности капитала оказался ниже 10%. Об этом сообщает «Банки.ру».



С вводом новых стандартов Базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов).



Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базеля III», не нарушая нормативов.



По состоянию на 1 октября 2017 года в этот список вошли следующие банки (без учета банков, находящихся в процессе финансового оздоровления): Чувашкредитпромбанк (8,48%), «Первомайский» (9,28%), Алмазэргиэнбанк (9,28%), Промтрансбанк (9,42%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (9,55%), Уралтрансбанк (9,56%), Московский Индустриальный Банк (9,61%), Почта Банк (9,71%), Восточный Банк (9,73%) и Солид Банк (9,76%).

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