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Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-сентябре 2017 года снизился на 8%
26 октябрь 2017 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-сентябре 2017 года составил 36,3 млрд руб., что на 8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает министерство экономики региона со ссылкой на данные Свердловскстата.
Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-сентябре 2017 года составил 782,6 млрд руб. Это на 3,9% ниже уровня соответствующего периода 2016 года (также в сопоставимых ценах).
Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-сентябре 2017 года составил 782,6 млрд руб. Это на 3,9% ниже уровня соответствующего периода 2016 года (также в сопоставимых ценах).
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