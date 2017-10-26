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Ужесточение валютного контроля в России может спровоцировать отток вкладов из банков

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Ужесточение валютного контроля может напугать вкладчиков банков и привести к оттоку капитала из кредитных учреждений. Об этом корреспонденту УрБК рассказал генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.



На этой неделе министр финансов Антон Силуанов предложил модернизировать валютный контроль. Взамен на некоторую либерализацию законодательства, например, отмены обязательного возврата экспортной выручки в страну, он предложил дать право Банку России и правительству РФ вводить жесткие ограничения на валютные операции компаний-экспортеров в кризис.



По словам Виталия Калугина, подобная инициатива может напугать валютных вкладчиков и привести к оттоку капитала из банков. Тогда правительство РФ будет вынуждено уже ввести ограничения и для физических лиц.



«Опасаться есть чего. Надо понимать: если правительство решит «наложить лапу» на экспортную выручку экспортеров, извините за тавтологию, то люди побегут в банки за вкладами, которых на самом деле много — порядка 95 млрд долл. США. Соответственно, чтобы не допустить этого оттока, было бы логично принять здесь какие-то меры. Народ у нас пугливый, и самая большая проблема в том, что Силуанов вынес это на поверхность. Надо понимать, что если у правительства появится такая возможность, то она будет использована. Через год, пять — это уже неважно, но она точно будет использована», — прокомментировал он.

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