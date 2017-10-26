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В Екатеринбурге осужден директор центра микрозаймов за хищение почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге вынесен приговор директору центра микрозаймов Динису Валитову, который, действуя по принципу «финансовой пирамиды», похитил денежные средства 14 граждан на общую сумму свыше 3,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия установлено, что в период с начала 2013 года по 31 января 2014 года Д. Валитов, являясь единственным учредителем и директором ООО «Уралмикрозайм», действуя по принципу «финансовой пирамиды», совместно с соучастниками привлекал денежные средства граждан, проживающих на территории Екатеринбурга и Свердловской области.



В марте 2016 года суд за совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ приговорил подельника Александра Нестерова к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Отмечается, что для придания своей деятельности признаков легальности Д. Валитов заключал с гражданами договоры займа денежных средств под проценты. При этом он гарантировал вкладчикам получение высокого дохода, не намереваясь исполнять принятые на себя денежные обязательства в полном объеме. Он частично исполнял свои обязательства перед гражданами, используя денежные средства вновь привлеченных граждан, не имея намерений и реальной возможности исполнить их за счет иных источников в связи с отсутствием прибыльной деятельности.



От действий подсудимого пострадали 14 граждан, ущерб которых составил свыше 3,7 млн руб.



Суд назначил Д. Валитову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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