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С начала года на Среднем Урале изъято 446 поддельных купюр Банка России

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В III квартале 2017 года на территории Свердловской области выявлено и изъято из оборота 156 поддельных денежных знаков Банка России (I квартал — 209, II квартал — 290). Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центрального банка России.



Больше всего среди выявленных подделок тысячных банкнот — 77, чуть меньше обнаружено поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. — 74. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 руб. — 1. Кроме того, были обнаружены четыре поддельные монеты номиналом 5 руб.



Поддельных банкнот иностранных государств за III квартал 2017 года было выявлено 7 штук, из них 6 — долл. США, 1 — евро.

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