Кризис
Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области с начала года сократился на 1,9%
26 октябрь 2017 (15:00)
Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре 2017 года составил 2 млрд 324 млн тонно-км., что на 1,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики региона со ссылкой на данные Свердловскстата.
Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в январе-сентябре 2017 года составил 24,5 млн т. Это на 0,7% нижу уровня соответствующего периода 2016 года.
Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в январе-сентябре 2017 года составил 24,5 млн т. Это на 0,7% нижу уровня соответствующего периода 2016 года.
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