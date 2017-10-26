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Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области с начала года сократился на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре 2017 года составил 2 млрд 324 млн тонно-км., что на 1,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики региона со ссылкой на данные Свердловскстата.



Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в январе-сентябре 2017 года составил 24,5 млн т. Это на 0,7% нижу уровня соответствующего периода 2016 года.

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