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Официальный курс долл. США вырос на 15 коп., евро — на 52 коп.

26 октябрь 2017 (14:33)

УрБК, Москва, 26.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 октября. Курс долл. США вырос на 15,03 коп., до 57,76 руб., курс евро — на 51,77 коп., до 68,29 руб.

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