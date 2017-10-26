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В Екатеринбурге будут судить троих юристов за покушение на мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении трех граждан, занимавшихся оказанием юридических услуг на территории Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Обвиняемым инкриминируются покушение на мошенничество, подстрекательство и пособничество в покушении на мошенничество, покушение на посредничество во взяточничестве.



Установлено, что с января по октябрь 2016 года один из обвиняемых, представлявший интересы администрации ГО Красноуральск при рассмотрении в арбитражном суде дела по иску двух коммерческих фирм, решил похитить принадлежащие им денежные средства. К реализации умысла он привлек своего знакомого, также являющегося юристом и бывшим работником правоохранительных органов, который обратился к представителям организаций с предложением за вознаграждение в сумме 3 млн руб. не предоставлять суду документы, подтверждающие позицию администрации.



Реально выполнять обещанное соучастники не намеревались. Преступление не было доведено до конца в связи с отказом руководства фирм от передачи денег злоумышленникам.



В сентябре 2016 года вышеуказанный юрист, ранее работавший в правоохранительных органах, обратился к своему знакомому, являвшемуся сотрудником Екатеринбургского городского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, и предложил ему свои услуги в качестве посредника при передаче денежного вознаграждения от руководителя коммерческой организации за принятие мер по обеспечению вынесения желаемого судебного решения.



Несмотря на отсутствие реальной возможности повлиять на результаты рассмотрения арбитражного дела, адвокат согласился и обозначил размер своего вознаграждения в сумме 2 млн руб. После этого юрист обратился к директору фирмы и сообщил, что для решения проблемы требуется уплатить 3,5 млн руб., намереваясь обратить разницу в сумме 1,5 млн руб. в свою пользу.



Указанное преступление соучастники также не смогли довести до завершения, поскольку 11 октября 2016 года юрист был задержан сотрудниками ФСБ России возле торгового комплекса «Мегаполис» в Екатеринбурге при получении денег.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

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