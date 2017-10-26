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В Киеве совершено покушение на депутата Верховной Рады

26 октябрь 2017 (13:59)

В Киеве в результате взрыва получил ранения депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук. Об этом сообщается на его странице в соцсети, передает портал «Лента.ру».

«Только что на Игоря совершено покушение. На выходе из телеканала «Эспрессо», когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, сейчас его везут в больницу», — говорится в сообщении.

Как передает телеканал «Эспрессо», взрыв произошел на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома. По словам свидетелей, взорвался мопед или какое-то взрывное устройство вблизи него.

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