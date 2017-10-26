Дайджест

В Ессентуках преступники напали на полицейских

В городе Ессентуки Ставропольского края двое полицейских получили огнестрельные ранения в ходе проверки документов. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД России по региону.



По словам собеседника агентства, наряд патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь.



Сотрудники из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться.



Полицейские госпитализированы. Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. На месте работает следственно-оперативная группа, полиция города переведена на усиленный режим несения службы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: