Дайджест

В Ессентуках преступники напали на полицейских

26 октябрь 2017 (13:59)

В городе Ессентуки Ставропольского края двое полицейских получили огнестрельные ранения в ходе проверки документов. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД России по региону.

По словам собеседника агентства, наряд патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь.

Сотрудники из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться.

Полицейские госпитализированы. Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. На месте работает следственно-оперативная группа, полиция города переведена на усиленный режим несения службы.

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