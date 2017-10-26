Дайджест
В Ессентуках преступники напали на полицейских
26 октябрь 2017 (13:59)
В городе Ессентуки Ставропольского края двое полицейских получили огнестрельные ранения в ходе проверки документов. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД России по региону.
По словам собеседника агентства, наряд патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь.
Сотрудники из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться.
Полицейские госпитализированы. Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. На месте работает следственно-оперативная группа, полиция города переведена на усиленный режим несения службы.
По словам собеседника агентства, наряд патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь.
Сотрудники из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться.
Полицейские госпитализированы. Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. На месте работает следственно-оперативная группа, полиция города переведена на усиленный режим несения службы.
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