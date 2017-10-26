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На территории Белоруссии не осталось российских военных

Министерство обороны Белоруссии опровергло заявления украинских военных о российском контингенте, якобы оставшемся после завершения совместных учений «Запад-2017» на территории республики. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.



«Как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в учениях «Запад-2017», покинул территорию Республики Беларусь в сентябре текущего года», — приводит ресурс заявление белорусского военного ведомства.



В Минске также подчеркнули, что по окончании учений были проведены контрольные мероприятия специалистами Литвы, Украины и Словакии. Как отметили в министерстве обороны, инспекторы не выявили присутствия либо деятельности незаявленных военных сил.

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